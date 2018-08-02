|
МИД Беларуси не подтвердил информацию о бартере с Ираном "нефть на оборудование"
Фото: Thinktanks.by
"У нас хорошие, конструктивные отношения с Ираном. Мы успешно сотрудничаем по целому ряду направлений, однако среди них этого проекта сегодня нет", — уточнил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Напомним, в прошлом году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти: на 600 и 800 тысяч баррелей, сообщил в мае на пресс-конференции в Минске посол Ирана Мостафа Овейси. Он подчеркнул, что «это было выгодно» обеим сторонам.
Накануне иранское агентство Mehr News Agency
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Договоренности о бартерном обмене нефти на промышленную технику между Беларусью и Ираном нет
|
Свежие газеты
Архив (Разное)