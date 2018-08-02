

Фото: Thinktanks.by

— уточнил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.Напомним, в прошлом году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти: на 600 и 800 тысяч баррелей, сообщил в мае на пресс-конференции в Минске посол Ирана Мостафа Овейси. Он подчеркнул, что «это было выгодно» обеим сторонам.Накануне иранское агентство Mehr News Agencyсо ссылкой на посла Ирана в Беларуси, что