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МИД Беларуси не подтвердил информацию о бартере с Ираном "нефть на оборудование"

03.08.2018 07:42 — Разное | UDF  
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Фото: Thinktanks.by
Договоренности о бартерном обмене нефти на промышленную технику между Беларусью и Ираном нет. Так в белорусском МИД прокомментировали сообщение новостного агентства Mehr, о том что страны договорились о соответствующем обмене.

"У нас хорошие, конструктивные отношения с Ираном. Мы успешно сотрудничаем по целому ряду направлений, однако среди них этого проекта сегодня нет", — уточнил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Напомним, в прошлом году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти: на 600 и 800 тысяч баррелей, сообщил в мае на пресс-конференции в Минске посол Ирана Мостафа Овейси. Он подчеркнул, что «это было выгодно» обеим сторонам.

Накануне иранское агентство Mehr News Agency сообщило со ссылкой на посла Ирана в Беларуси Мостафу Овейси, что "Тегеран и Минск договорились об обмене нефти на промышленную технику".

 
Теги: Минск
 
 
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Договоренности о бартерном обмене нефти на промышленную технику между Беларусью и Ираном нет
 
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