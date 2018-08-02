



Общее собрание акционеров одного из крупнейших предприятий страны «Беларуськалия» по итогам работы в 2-м квартале 2018 года перечислило дивиденды в республиканский бюджет. Их размер — около 12 млн долларов.Как говорится вна Едином портале финансового рынка, общее собрание акционеров «Беларуськалия» (его 100% акций принадлежат государству) постановило все дивиденды, начисленные по итогам 2-го квартала, направить в республиканский бюджет. Их размер составил 13 рублей 77 копеек на каждую из 1 717 876 акций или всего — 23, 655 млн рублей (11, 915 млн долларов в эквиваленте).Напомним, что по итогам 2017 года дивиденды «Беларуськалия» составили 401 рубль 09 копеек на одну акцию или в эквиваленте около 350 млн долларов. Тогда единственный акционер «Беларуськалия», которым является государство, принял решение «перечисление в уплату дивидендов в республиканский бюджет не производить с учетом перечисленных в январе-декабре 2017 года дивидендов и произведенного зачета дивидендов в счет переплаты НДС». В частности, «Беларуськалий» перечислил в бюджет свои дивиденды за три квартала 2017 года, которые составили 265 рублей 91 копейка на акцию или около 233 млн долларов.Общий объем дивидендов, которые солигорское предприятие отдало казне, примерно сопоставим с выплатами еще одного крупного государственного предприятия – «Гомельтранснефть «Дружба». По итогам 2-го квартала это нефтетранспортное предприятие, которое также на 100% принадлежит государству, получило на свои акции около 11,237 млн долларов в эквиваленте. Вся сумма решением общего собрания акционеров перечислена также в республиканский бюджет.