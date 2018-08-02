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Сколько дивидендов "Беларуськалий" перечислил в бюджет

03.08.2018 07:27 — Разное | UDF  
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Общее собрание акционеров одного из крупнейших предприятий страны «Беларуськалия» по итогам работы в 2-м квартале 2018 года перечислило дивиденды в республиканский бюджет. Их размер — около 12 млн долларов.

Как говорится в сообщении на Едином портале финансового рынка, общее собрание акционеров «Беларуськалия» (его 100% акций принадлежат государству) постановило все дивиденды, начисленные по итогам 2-го квартала, направить в республиканский бюджет. Их размер составил 13 рублей 77 копеек на каждую из 1 717 876 акций или всего — 23, 655 млн рублей (11, 915 млн долларов в эквиваленте).

Напомним, что по итогам 2017 года дивиденды «Беларуськалия» составили 401 рубль 09 копеек на одну акцию или в эквиваленте около 350 млн долларов. Тогда единственный акционер «Беларуськалия», которым является государство, принял решение «перечисление в уплату дивидендов в республиканский бюджет не производить с учетом перечисленных в январе-декабре 2017 года дивидендов и произведенного зачета дивидендов в счет переплаты НДС». В частности, «Беларуськалий» перечислил в бюджет свои дивиденды за три квартала 2017 года, которые составили 265 рублей 91 копейка на акцию или около 233 млн долларов.

Общий объем дивидендов, которые солигорское предприятие отдало казне, примерно сопоставим с выплатами еще одного крупного государственного предприятия – «Гомельтранснефть «Дружба». По итогам 2-го квартала это нефтетранспортное предприятие, которое также на 100% принадлежит государству, получило на свои акции около 11,237 млн долларов в эквиваленте. Вся сумма решением общего собрания акционеров перечислена также в республиканский бюджет.

 
 
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Спойлер: размер не впечатляет по сравнению прошлым годом.
 
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