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Сад косточковых культур появится в Гомельской области
Закладку двух фруктовых садов имени Эмомали Рахмона в Беларуси анонсировали ещё весной.
Соответствующее поручение дал Президент Александр Лукашенко во время официального визита в Таджикистан в этом году. Для реализации проекта выбрали южные регионы: Гомельскую и Брестскую области. На Гомельщине под экспериментальные площадки отвели одно из местных фермерских хозяйств.
Чтобы деревья прижились, к пилотному проекту решили привлечь тех, кто не понаслышке знаком с садоводством. Главными экспертами в новом для Гомельской области направлении выступят таджикские селекционеры.
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Соответствующее поручение дал Президент Александр Лукашенко во время официального визита в Таджикистан в этом году.
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