​Сад косточковых культур появится в Гомельской области

Закладку двух фруктовых садов имени Эмомали Рахмона в Беларуси анонсировали ещё весной.

Соответствующее поручение дал Президент Александр Лукашенко во время официального визита в Таджикистан в этом году. Для реализации проекта выбрали южные регионы: Гомельскую и Брестскую области. На Гомельщине под экспериментальные площадки отвели одно из местных фермерских хозяйств.

Чтобы деревья прижились, к пилотному проекту решили привлечь тех, кто не понаслышке знаком с садоводством. Главными экспертами в новом для Гомельской области направлении выступят таджикские селекционеры.