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​Йемен оказался на грани гуманитарной катастрофы

03.08.2018 09:28 — Разное | ОНТ  
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22 миллиона жителей из 29-миллионного населения страны нуждаются в помощи. ООН призвала срочно прекратить военные действия.

Если этого не произойдёт, ситуация достигнет критических масштабов. Сейчас, по данным ООН, более восьми миллионов человек в Йемене живут в условиях постоянного недоедания. Тысячи людей покинули страну. 

Повсеместно разрушены правительственные здания, продуктовые рынки, дороги и фермы. Единственный источник продовольствия – гуманитарная помощь. До крайности страну довели непрекращающиеся противостояния, которые ведут повстанцы-хуситы и правительственные войска. 

 
 
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Сейчас, по данным ООН, более восьми миллионов человек в Йемене живут в условиях постоянного недоедания.
 
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