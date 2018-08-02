​Йемен оказался на грани гуманитарной катастрофы

22 миллиона жителей из 29-миллионного населения страны нуждаются в помощи. ООН призвала срочно прекратить военные действия.

Если этого не произойдёт, ситуация достигнет критических масштабов. Сейчас, по данным ООН, более восьми миллионов человек в Йемене живут в условиях постоянного недоедания. Тысячи людей покинули страну.

Повсеместно разрушены правительственные здания, продуктовые рынки, дороги и фермы. Единственный источник продовольствия – гуманитарная помощь. До крайности страну довели непрекращающиеся противостояния, которые ведут повстанцы-хуситы и правительственные войска.