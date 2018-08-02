​Учёные объяснили феномен Бермудского треугольника

Причиной загадочного исчезновения судов в районе знаменитого Бермудского треугольника могли стать гигантские «блуждающие волны», предполагают специалисты из университета Саутгемптона в Великобритании.

«Блуждающие волны» высотой 20–30 м и более возникают в открытом море. Причина их появления точно не установлена: в отличие от цунами, которые представляют собой результат сейсмической активности, «блуждающие волны» возникают непредсказуемо.

Долгое время учёные считали их мифом, пока это необъяснимое природное явление не было зафиксировано приборами.

Впервые тридцатиметровая «блуждающая волна» была обнаружена спутниками в 1997 году у берегов Южной Африки. Чтобы подтвердить догадку, исследователи сконструировали модель судна «Циклоп», пропавшего в Бермудском треугольнике в 1918 году. Грузовой корабль длиной 180 м и 300 человек на борту направлялся от острова Барбадос в Балтимор (США), но по пути бесследно исчез.

По словам доктора Саймона Бокселла, участвовавшего в эксперименте, в то время в Атлантике бушевали три шторма, сходившихся с трех разных направлений. Подобные условия вполне могли привести к образованию суперволн. В результате эксперимента удалось выяснить, что достаточно большая волна могла разломить «Циклоп» пополам за несколько минут, после чего судно стремительно пошло ко дну.