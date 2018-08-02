Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев подвел итоги противостояния с польским «Лехом» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы и посетовал на некачественную работу судейской бригады под управлением Кристиана Дингерта из Германии, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».



Сергей Ташуев. Фото: ФК «Шахтер»

— Во-первых, хочу поздравить «Лех» с выходом в следующий раунд квалификации. Во-вторых… мы правильно начали матч, но одна ошибка — она системная уже — привела к голу. В дальнейшем и мы искали шансы, и «Лех» атаковал. Игра была обоюдоострой. Мы сравняли. Удачно сработали замены. Но почему-то потом вмешалась фемида.

В начале дополнительного времени три нарушения пропускается в одну сторону — и мы снова ошибаемся. А по такому матчу, когда ресурсов уже не хватает, «развернуть» игру очень просто. А соперник сильный — он нас наказал. Но, повторюсь, думаю, рефери не справился сегодня с работой.

Но и такие эмоции негативные не красят наших футболистов — будем с ними разговаривать. В любом случае, игрой надо управлять, а судья сегодня этого не делал. Конечно, мы могли пройти дальше, но проходит тот, кто сильнее. Наверное, «Лех» был сильнее.

— Какую самую главную задачу перед вами сегодня поставил соперник?

— В первом тайме мы так и не смогли решить проблему Костевича, к сожалению. Во втором тайме сыграли более правильно, внесли коррективы — и проблема была решена. Но в первой половине мы успели пропустить гол из этой зоны.