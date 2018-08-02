​Делегация из Казахстана посещает БелАЭС для изучения опыта строительства таких объектов

Казахстан изучает опыт Беларуси в ядерной энергетике. Делегация из Астаны посещает БелАЭС по программе технического сотрудничества МАГАТЭ.

Гостям показали, как идут работы по сооружению атомной электростанции, как готовят персонал в учебно-тренировочном центре. БелАЭС строится по российскому проекту нового поколения в Гродненской области. Первый энергоблок станции намерены ввести в эксплуатацию уже в следующем году, второй начнёт работать в 2020-м.