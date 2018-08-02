Марина Клюева: с людьми надо разговаривать - и они все понимают

Работа чиновника, руководителя отрасли любого ранга представляется обывателям примерно одинаковой - кабинет, длинный стол, большое кресло, стопкой уложенные бумаги, а за столом - хозяин кабинета. А еще - приемная, где в длинной очереди сидят озабоченные проблемами люди. Председатель Смолевичского районного совета депутатов Марина Клюева полностью разбила этот стереотип.

"Вот здесь неровный покос", - с тревогой указывает она из машины на обочину и уходящую вдаль сельскую дорогу. И тут же звонит: "Вы не посмотрите? Как так? Кто в этом месте косил? Пусть еще раз посмотрят, пожалуйста. Спасибо вам большое". Стоит сказать, что обывательским взглядом я "неровностей" не вижу. Но верю наметанному глазу профессионала. Еще через две минуты Марина Михайловна замечает мусор у края дороги (пластиковая бутылка), через пять - снова кому-то звонит. Оказывается, на этот раз - руководителю соседнего района, просит обратить внимание на чистоту и аккуратность территории, примыкающей к "ее" району.

Такое отношение председателя райсовета к Малой родине никого не удивляет. Говорят, Марина Михайловна всегда такая: внимательная к мелочам, активная, требовательная и одновременно заботливая. Именно она становится первым героем нового проекта портала www.interfax.by "Чиновник на Малой Родине"…

Назад, в Смолевичи!

- Я пришла сюда работать молодым специалистом летом 1986 года по распределению после окончания Минского финансово-экономического техникума. Я никогда не бывала в Смолевичах раньше и даже не знала, что такое место в Беларуси существует. Поддержали, помню, подруги: утешили, что Смолевичи находятся недалеко от Минска и ходит электричка. А значит, можно легко добраться и в столицу, и к маме в Солигорск.

- Сразу почувствовали, что Смолевичи - ваш город, приросли к нему сердцем?

- Нет, что вы! Я, горожанка, попала в сельские условия, совсем другой ритм жизни. Для меня все было непривычно здесь. Очень долго думала: как только закончится срок распределения - сразу уеду.

Но уже через три года все изменилось, и я осталась в Смолевичах. И даже сейчас - живу я в Жодино, там мой дом и семья, но правильнее сказать, что в Жодино я ночую, а живу в Смолевичах. Так я приросла к этому месту, стала любить этот район и искренних, трудолюбивых и хороших людей, которые тут живут.

Правда, один раз я все же пыталась уйти… на работу в Жодино. Проработала там ровно месяц - и снова вернулась в Смолевичи. И никогда не сомневалась больше в своем решении тут остаться.

- Как долго вы возглавляете районный Совет депутатов? Кем работали до этого?

- Специалистом в отделе социальной защиты населения. Именно в соцзащите я начинала и проработала там 22 года, став начальником управления по труду, занятости и соцзащите. Пять лет отработала в этой должности - и перешла на работу управляющей делами нашего райисполкома. Спустя 8 лет наши избиратели оказали мне высокую честь, и уже третий созыв я - депутат районного совета депутатов. Два года была заместителем председателя в виде общественной работы, в нынешнем году стала председателем.

- Чувствуете доверие в свой адрес?

- А как же! И понимаю, что это в некотором роде аванс, поэтому очень стараюсь каждый день сделать жизнь нашего района лучше. И, знаете, мне в этом очень помогает весь мой предыдущий опыт работы, знание района и всего руководящего корпуса, понимание взаимосвязей и взаимодействий в нем.

- С какими проблемами чаще всего приходят местные жители, какие вопросы надо решать?

- Этот круг проблем невероятно разнообразен. В том числе любой сбой в обслуживании, проблемы с водой, не вовремя пришедший на остановку автобус, в том числе все эти "мелочи". Но я как председатель совета депутатов должна быть в курсе всех этих мелочей и способствовать их разрешению.

- В одиночестве приходится все решать?

- Конечно, нет. Я бы и не справилась одна. У нас прекрасное взаимодействие с районным исполнительным комитетом и его председателем Михаилом Загорцевым. Бывает, что я не очень хорошо понимаю, как решить ту или иную проблему, прихожу к нему - и мы уже вместе вырабатываем пути решения проблем. А еще моей опорой являются председатели сельских советов депутатов - это мои глаза, уши, исполнители, организаторы, помощники, коллеги и партнеры. Именно они на местах лучше видят и понимают, чем живет каждый человек, и помогают более объективно разобраться в любой проблеме.

- Расскажите о своем обычном рабочем дне. Какие вопросы в работе самые насущные?

- Я живу в Жодино, но на работу каждый день приезжаю к 6.45 утра. Для этого каждое утро приходится вставать в 4.25. Муж меня привозит на работу, а сам едет на свою, в Жодино. С самого утра стараюсь разобрать бумаги, закрыть какие-то текущие вопросы, на которые не хватает времени в течение дня, особенно если проводишь его в разъездах. Позже, в течение дня работаю с обращениями, принимаю посетителей, коллег, выезжаю на район.

Самое важное - это то, что называется "работа на местах", с людьми. Это и текущее общение, и работа в комиссии по содействию занятости населению, которая часто работает в выездном формате. Часто проводим сходы в сельских населенных пунктах, общаемся, совместно решаем проблемы. Прекрасная форма работы - праздники деревень. Но к любому празднику необходимо подготовиться и в плане благоустройства, и в организации культурной программы, и в выборе наиболее отличившихся сельчан, которых можно поддержать или поощрить.

- А негатива много? Наверняка, приходится слышать и немало жалоб и претензий: мол, вы там такие-сякие, в кабинетах сидите, а проблем все больше, поэтому вы виноваты…

- Конечно, негатив бывает. Но даже не в мой адрес конкретно, а в целом - "на жизнь". Иногда люди приходят, их слушаешь и понимаешь: им надо просто выговориться, выплеснуть проблемы. Эмоции у людей очень разные, от этого не уйдешь. За годы работы я поняла, что им надо больше разъяснять, рассказывать, что и как происходит, и почему. И, знаете, многие все понимают. Редко бывает, что никак не достучаться до ума и сердца негативно настроенного человека. Но если по сути претензии обоснованы - ищем и находим решение.

- Как, по-вашему, на практике можно реализовать идеи, заложенные в Год малой Родины?

- Год малой родины - это стимул и повод для каждого проявить инициативу и внести свой вклад в развитие родного края. Так мы научим наших детей быть хозяевами на своей земле, беречь ее, сохранять и преумножать ее красоту.

Нам просто нужно быть неравнодушными и небезразличными к тому, что происходит вокруг. Ведь здесь не нужны подвиги. Надо просто обустроить свой двор, подсказать соседу навести порядок и оказать ему помощь. Даже просто объяснить ребенку, что мусорить - это нехорошо, поддерживать хорошие начинания, радоваться позитивным переменам - вот с таких простых вещей и начинается наше отношение к нашей малой родине.





- Где вы изыскиваете время на себя, на отдых? В чем ваш ресурс эмоциональной подпитки?

- В семье и в моих увлечениях. У меня множество хобби: бисероплетение, рукоделие, люблю вышивать лентами…

- Когда вы успеваете это делать? Неужели ночами?

- И ночами тоже. Бывает, рукоделие так сильно захватывает, что спишь всего 3 часа… И счастлива при этом.

- А семья? Как муж относится к такой работе супруги?

- С пониманием. Каждое утро он меня отвозит на работу и забирает с нее. И часть домашней нагрузки берет на себя. А работает он простым рабочим в Жодино. Мы прожили с ним вместе уже 30 лет. Нашей дочери 29, а моему внуку 2,5 года. Дочь живет в другой стране, и поэтому видимся с ней один раз в год, но благодаря интернету болтаем каждый вечер - обсуждаем новые рецепты, помогаем друг другу советами, вертимся одна перед одной перед экраном, показывая новые наряды. Как будто рядом совсем…

- Каким вы видите свой район в идеале, и чего ему недостает?

- Желаю своему району процветания. Хочу видеть в нем много асфальтированных дорог, новые школы, современные детские сады, бассейн, которого нам так не хватает, но который надеемся построить. Еще надо побольше молодежных и культурных центров, чтобы наши люди имели возможность не только работать, но и отдыхать.

- Возвращаются люди в район из столицы и других городов?

- Да, однозначно. В нашем районе это устойчивая тенденция. Смолевичский район на самом деле привлекательный для жизни. Здесь достаточно много предприятий, есть рабочие места, комфортные населенные пункты для жизни. Здесь удобное транспортное сообщение: из Смолевич просто в любой момент добраться в Борисов, Жодино, Минск. А с учетом развития интернета сегодня можно жить у леса и речки, а работать где угодно. Тенденция возвращения в малые города и села из больших городов будет усиливаться. Будут ли к нам и дальше ехать? Я уверена, что да!

Ирина Киеня