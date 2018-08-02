Экологи предупредили о массовом вымирании лемуров

Лемуры оказались самыми уязвимыми приматами в мире: 105 из 111 видов этих животных находятся под угрозой вымирания. К такому выводу пришли участники семинара по сохранению лемура, проведенного Международным союзом охраны природы (IUCN). Об итогах семинара рассказала экологическая организация Global Wildlife Conservation.





Лемуры — приматы, принадлежащие к подотряду мокроносых, — встречаются только на Мадагаскаре и на Коморских островах у берегов Африки. Ученые до сих пор продолжают находить новые виды этих редких животных: в январе нынешнего года зоологи описали новый вид мадагаскарских лемуров, получивший название карликовый лемур Гровса.

Экологи отмечают, что 105 из 111 перечисленных в Красной книге видов мадагаскарских лемуров должны иметь статус "уязвимый", "вымирающий" и "на грани исчезновения". Это означает, что под угрозой вымирания находится 95 процентов всех лемуров на Земле. Пока выводы семинара — лишь рекомендации, а для официального обновления Красной книги они должны пройти процесс рецензирования.

Среди основных угроз для лемуров — в частности, вырубка и выжигание лесов, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Кроме того, один из участников семинара, профессор Кристоф Швитцер из Бристольского зоологического общества рассказал BBC, что в последнее десятилетие активизировалась охота на лемуров, которых ловят для продажи в качестве экзотических домашних питомцев и в мадагаскарские рестораны.

Вымирание лемуров, по словам экологов, может иметь масштабные последствия для экосистемы Мадагаскара: лемуры, в частности, разносят по острову крупные семена некоторых ключевых для местной флоры и фауны видов растений. Кроме того, экономика острова сильно зависит от экотуризма, для которого лемуры — один из основных "активов".

В числе видов, уровень угрозы для которых предварительно повысили, например, самый крупный из ныне живущих лемур индри (Indri indri), живущий на северо-востоке Мадагаскара, и самый маленький в мире примат — 30-граммовый мышиный лемур Microcebus berthae. Вероятно, самым редким лемуром (в дикой природе осталось всего около 50 особей) назвали северного тонкотелого лемура (Lepilemur septentrionalis).

Источник: N+1