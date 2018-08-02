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Как ускорить созревание томатов: 6 проверенных способов

03.08.2018 08:23 — Разное | Интерфакс  
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Августовские туманы не за горами, а это значит, что еще зеленые тепличные томаты могут пострадать от фитофторы. Как уберечь урожай? Ускорить созревание помидоров! О проверенных способах этого мероприятия рассказал научный сотрудник НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ и эксперт YouTube-канала Procvetok Иван Русских.  

Как ускорить созревание томатов: 6 проверенных способов

Механическое повреждение плодов томатов – один из самых распространенных способов активизировать их созревание. Для этого понадобится продезинфицированная в перекиси водорода, спирте или спиртовом растворе салициловой кислоты игла либо зубочистка. У основания томата в месте, где он крепится к плодоножке, делают укол около 1 см и снова дезинфицируют иглу. Крупный плод можно уколоть дважды. Место укола также желательно обеззаразить тампоном, смоченным в растворе дезинфектанта. Если в теплице нет инфекции, поврежденная кожица быстро затянется, а помидоры начнут созревать в ускоренном режиме. 

Улучшение инсоляции – наименее травматичный способ повысить скорость созревания помидоров. У растений удаляют некоторое количество листьев, затеняющих плоды. Освещение солнцем улучшается – и томаты быстрее наливаются цветом.

Дождаться урожая в сжатые сроки поможет механическое повреждение стебля. В его основании острым продезинфицированным ножом делают сквозной разрез длиной 2-3 см и вставляют зубочистку, щепочку или металлическую проволочку (скрепку). Растение получает сигнал: срочно мобилизовать силы! В результате питательные вещества из листьев перетекают в плоды.  

Создать растениям стрессовые условия можно при помощи химического повреждения. Данная процедура провоцирует усиленный отток питательных веществ в томаты, усиливая их созревание, а ростовые процессы, наоборот, замедляются. По этой причине химические способы применяют только в конце вегетационного периода. Для опрыскивания помидоров можно использовать раствор поваренной соли (стакан соли на ведро воды), спиртовой раствор йода (10-15 мл на ведро воды), раствор сульфата магния (10 г на 1 л воды).

Подготовила Ирина Барейко

 
 
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Августовские туманы не за горами, а это значит, что еще зеленые тепличные томаты могут пострадать от фитофторы. Как уберечь урожай? Ускорить созревание помидоров! О...
 
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