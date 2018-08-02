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Ученые нашли вкусное спасение от послеродовой депрессии
Черника уже давно названа суперпродуктом. И недавно ученые выявили у нее новое удивительное свойство - она борется с послеродовой депрессией,
Ученые выяснили: на пятый день после родов, если женщина начинала прием добавок с черникой, то у нее не ухудшалось настроение. Между тем, обычно именно в этот момент проявляются первые негативные симптомы. И если чувства грусти или тоски усиливаются, то риск полноценной депрессии повышается в четыре раза.
По данным исследователей, послеродовая депрессия посещает каждую пятую женщину. Начинается она обычно в первый месяц после родов. Но может дать о себе знать в любой момент первого года жизни ребенка. Кстати, многие женщины не знают, что у них депрессия, так как она развивается последовательно.
Анализ состояния 41 женщины, в свою очередь, показал пользу от потребления черники. Это уже не первый раз, когда эксперты говорят о позитивном влиянии черники на мозг. Ранее было доказано, что она положительно влияет на мозг пожилых людей за счет усиления кровотока. Чем активнее приток крови, тем больше кислорода и питательных веществ поступает в мозг.
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Черника уже давно названа суперпродуктом. И недавно ученые выявили у нее новое удивительное свойство - она борется с послеродовой депрессией, пишет meddaily.ru. В...
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