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К открытию охоты по перу

03.08.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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К открытию охоты по перу

С 11 августа 2018 года открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана. Охота разрешена в светлое время суток, способами – из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). Разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с использованием ловчих птиц.

Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь до 09 декабря 2018 года.

Напоминаем охотникам, что в процессе охоты допускается добыча только охотничьих зверей или птиц (согласно приложению 1 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты), указанных в охотничьей путевке. Кроме того, при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты охотникам разрешается также добыча волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, отстрел бродячих кошек и беспородных собак с использованием способов и орудий охоты, разрешенных для охоты на охотничьих животных, указанных в охотничьей путевке.

Добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим, или охотничьего животного, не указанного в охотничьей путевке (кроме волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой и сороки), является незаконной охотой и влечет административную (ч.1 ст.15.37 КоАП Республики Беларусь) или уголовную (ст. 282 УК Республики Беларусь) ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия данного животного.

К открытию охоты по перу

В случае незаконной добычи дикого животного, являющегося образцом СИТЕС или включенного в Красную книгу, размер вреда, причиненного окружающей среде, исчисляется в двойном или тройном размерах соответственно. При незаконной добыче дикого животного, обитающего в угодьях, в которых запрещено его изъятие, размер вреда исчисляется в тройном размере.

Напоминаю телефон горячей линии Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира (801512)25000 работает круглосуточно.

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов

 
 
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С 11 августа 2018 года открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого,...
 
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