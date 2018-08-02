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Океанографы объяснили пропажу кораблей в Бермудском треугольнике
Океанограф из Университета Саутгемптона Саймон Босалл заявил, что ему удалось раскрыть секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Он полагает, что крушениями стоят исключительно высокие «волны-убийцы», которые могут достигать 30-метровой высоты. Об этом сообщает
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Чтобы проверить теорию, сотрудники Университета Саутгемптона создали модель огромного судна «Циклоп» (USS Cyclops), которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1918 году. Тогда без вести пропали 306 человек, об их судьбе до сих пор ничего не известно.
При помощи моделирования океанографы создали эффект «взрывающейся волны». Оказалось, что конструкция корабля делала его уязвимым к «волнам-убийцам». Из-за плоского дна достаточно было уже волны высотой 15 метров, чтобы потопить корабль.
IFLScience отмечает, что само по себе существование аномальной зоны в этом регионе не подтверждено. Ни одна научная организация на Земле, включая Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), не признает существование Бермудского треугольника. По статистике, самолеты и лодки пропадают там так же часто, как и в других частях открытого океана.
Ранее специалисты в разных областях уже высказывали гипотезы о том, что могло стать причиной необъяснимых кораблекрушений. К примеру, американские метеорологи
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Само по себе существование аномальной зоны в этом регионе не подтверждено.
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