EPAM за полгода заработал $870 миллионов

Крупная IT-компания с беларускими корнями EPAM Systems рассказала, что за полгода заработала 869,8 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост – 29,1%. А в третьем квартале компания планирует заработать 466 миллионов.

Операционная прибыль у EPAM составила 102,9 миллионов долларов. Это на 43,7% процента больше, чем за то же время в прошлом году. А чистая прибыль – 114,7 миллионов – на 88 процентов больше, чем годом ранее.

Также компания рассказала о планах и прогнозах на оставшиеся полгода. Среди них – рост годовой выручки на 26% по сравнению с 2017-м, когда компания заработала 1,45 миллиарда долларов. А в третьем квартала EPAM хочет заработать 466 миллионов – тогда в четвертом квартале ему нужно останется 491 миллион, чтобы подтвердить свои прогнозы.