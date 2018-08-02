Над Минском впервые запустили дирижабль. Фото

Вечером, 2 августа, возле станции метро «Михалово» запустили дирижабль. Непривычное для Минска событие устроил провайдер хостинга hoster.by. Компания пригласила полетать представителей медиа, учтиво предупредив всех, что госструктуры все разрешили и даже показали, где можно аварийно приземляться.

40-метровый дирижабль называется «Облако». Среди «полетавших» на нем был и общественный активист Антон Мотолько. В своем твиттере он писал о подготовке дирижабля и призывал всех остальных фотографировать летательный аппарат – пять лучших авторов фото полетают на воздушном шаре.

В планах было долететь до Национальной библиотеки, но сильный ветер сносил в обратную сторону, поэтому дирижабль покружил в районе Михалово и приземлился обратно.

Минск готовься.



5 лучших авторов фото с дирежаблем над Минска , кто запостит с хештегом #облачныйхостер потом полетают на воздушном шаре ) pic.twitter.com/9ol6iQESrZ — Anton Motolko (@Motolko) 2 августа 2018 г.