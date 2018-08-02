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Над Минском впервые запустили дирижабль. Фото
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Вечером, 2 августа, возле станции метро «Михалово» запустили дирижабль. Непривычное для Минска событие устроил провайдер хостинга hoster.by. Компания пригласила полетать представителей медиа, учтиво предупредив всех, что госструктуры все разрешили и даже показали, где можно аварийно приземляться.
40-метровый дирижабль называется «Облако». Среди «полетавших» на нем был и общественный активист Антон Мотолько. В своем твиттере он писал о подготовке дирижабля и призывал всех остальных фотографировать летательный аппарат – пять лучших авторов фото полетают на воздушном шаре.
В планах было долететь до Национальной библиотеки, но сильный ветер сносил в обратную сторону, поэтому дирижабль покружил в районе Михалово и приземлился обратно.
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Вечером, 2 августа, возле станции метро «Михалово» запустили дирижабль. Непривычное для Минска событие устроил провайдер хостинга hoster.by. Компания пригласила...
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