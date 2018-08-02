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Альфа-Банк выкупил Хоум Кредит. Эксперт: «Выгоды особой нет»
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Хоум Кредит теперь часть Альфа-Банка – так
Как рассказал KYKY эксперт, Хоум Кредит раньше тоже был банком, но набрал много проблемных кредитов, поэтому реорганизовался в небанковскую кредитно-финансовую организацию. А теперь «Альфа» купил эту НКФО со всей ее клиентской базой. Если верить эксперту, сумма сделки не очень большая и новость в целом не шокирующая. Единственная выгода для Хоум Кредит – меньше обязательств, чем у банка, и не надо иметь обязательный внушительный нормативный капитал. В общем, просто экономия денег.
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Хоум Кредит теперь часть Альфа-Банка – так написано на сайте компании. Таким образом Альфа банк получил всю клиентскую базу организации. Сумма сделки неизвестна....
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