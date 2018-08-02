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Альфа-Банк выкупил Хоум Кредит. Эксперт: «Выгоды особой нет»

03.08.2018 09:48 — Разное | KYKY  
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Хоум Кредит теперь часть Альфа-Банка – так написано на сайте компании. Таким образом Альфа банк получил всю клиентскую базу организации. Сумма сделки неизвестна. Наш эксперт считает, что особой выгоды от этой сделки нет.

Как рассказал KYKY эксперт, Хоум Кредит раньше тоже был банком, но набрал много проблемных кредитов, поэтому реорганизовался в небанковскую кредитно-финансовую организацию. А теперь «Альфа» купил эту НКФО со всей ее клиентской базой. Если верить эксперту, сумма сделки не очень большая и новость в целом не шокирующая. Единственная выгода для Хоум Кредит – меньше обязательств, чем у банка, и не надо иметь обязательный внушительный нормативный капитал. В общем, просто экономия денег.

 
Теги: Новости
 
 
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Хоум Кредит теперь часть Альфа-Банка – так написано на сайте компании. Таким образом Альфа банк получил всю клиентскую базу организации. Сумма сделки неизвестна....
 
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