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Правительство готовится к плохим временам
Ярослав Романчук. Фото: belgazeta.by
«По оценке Нацбанка, в январе — апреле 2018-го доходы бюджета расширенного правительства (консолидированного бюджета с ФСЗН) составили 17,3 млрд. рублей или 48,7% ВВП.
Расходы составили — 13,9 млрд. рублей (39% ВВП), профицит — 3,5 млрд. рублей (9,7% ВВП).
Друзья, профицит бюджета почти 10% ВВП — это «неуд» для правительства и Минфина в частности. Зачем собирать такое количество денег в бюджет?
Стандартный ответ — для обслуживания государственного долга — не устраивает. Второе оправдание — подготовка к налоговому маневру России — тоже никуда не годиться.
Адекватный, научно обоснованный и исторически проверенный ответ на такого рода внешний шок — раскрепощение предпринимательства, либерализация экономики, ликвидация токсичных активов и расширение свободы выбора. Белорусские власти поступают с точностью до наоборот.
На требование бизнес-сообщества снизить налоговую нагрузку правительство отвечает: «Нет такой возможности. Все расходы — под завязку». Неужели?
В Ирландии госрасходы составляют 25,4% ВВП (ВВП на душу населения в 2017-м составили $ 70638), Сингапуре — 18,5% ВВП ($ 57713), Швейцарии — 33,1% ($ 80591), Южной Корее — 21% ВВП ($ 29891 per capita).
Если правительство переходной страны с огромными структурными искажениям и институциональными дефектами утверждает, что нет возможности снизить размер государства (госрасходы и доходы) в почти 50% ВВП, оно должно немедленно уйти в отставку, самораспуститься и не иметь права занимать должности в системе госуправления, как минимум, 10 лет.
Существенное накопление «жирка» Совмином — плохой знак для производителей товаров и услуг. Правительство готовится к плохим временам. То ли внешние кредитов не дадут. То ли Россия активизирует выталкивание с привычных торговых, финансовых схем. То ли объем внутренних ошибок достигнут такого уровня, что их нейтрализация потребует резкого увеличения скорости работы денежного печатного станка.
А если все эти три фактора вместе? Вот это и будет так трагичная «веселуха», когда Беларусь вместо траектории быстрого экономического роста вернется в жесткую колею стагнации и рецессии.
Друзья, если белорусские VIP-распорядители чужого готовятся к состоянию, которое в народе популярно описывают, как «полная *опа», может, и нам надо брать свои деньги, активы и ресурсы в свои руки, подальше от белорусского Левиафана?»
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Экономист Ярослав Романчук рассказал, почему профицит бюджета в нашем случае – это плохо.
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