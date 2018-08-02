

Ярослав Романчук. Фото: belgazeta.by

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«По оценке Нацбанка, в январе — апреле 2018-го доходы бюджета расширенного правительства (консолидированного бюджета с ФСЗН) составили 17,3 млрд. рублей или 48,7% ВВП.Расходы составили — 13,9 млрд. рублей (39% ВВП), профицит — 3,5 млрд. рублей (9,7% ВВП).Друзья, профицит бюджета почти 10% ВВП — это «неуд» для правительства и Минфина в частности. Зачем собирать такое количество денег в бюджет?Стандартный ответ — для обслуживания государственного долга — не устраивает. Второе оправдание — подготовка к налоговому маневру России — тоже никуда не годиться.Адекватный, научно обоснованный и исторически проверенный ответ на такого рода внешний шок — раскрепощение предпринимательства, либерализация экономики, ликвидация токсичных активов и расширение свободы выбора. Белорусские власти поступают с точностью до наоборот.На требование бизнес-сообщества снизить налоговую нагрузку правительство отвечает: «Нет такой возможности. Все расходы — под завязку». Неужели?В Ирландии госрасходы составляют 25,4% ВВП (ВВП на душу населения в 2017-м составили $ 70638), Сингапуре — 18,5% ВВП ($ 57713), Швейцарии — 33,1% ($ 80591), Южной Корее — 21% ВВП ($ 29891 per capita).Если правительство переходной страны с огромными структурными искажениям и институциональными дефектами утверждает, что нет возможности снизить размер государства (госрасходы и доходы) в почти 50% ВВП, оно должно немедленно уйти в отставку, самораспуститься и не иметь права занимать должности в системе госуправления, как минимум, 10 лет.Существенное накопление «жирка» Совмином — плохой знак для производителей товаров и услуг. Правительство готовится к плохим временам. То ли внешние кредитов не дадут. То ли Россия активизирует выталкивание с привычных торговых, финансовых схем. То ли объем внутренних ошибок достигнут такого уровня, что их нейтрализация потребует резкого увеличения скорости работы денежного печатного станка.А если все эти три фактора вместе? Вот это и будет так трагичная «веселуха», когда Беларусь вместо траектории быстрого экономического роста вернется в жесткую колею стагнации и рецессии.Друзья, если белорусские VIP-распорядители чужого готовятся к состоянию, которое в народе популярно описывают, как «полная *опа», может, и нам надо брать свои деньги, активы и ресурсы в свои руки, подальше от белорусского Левиафана?»