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Опубликован рейтинг самых грязных рек Беларуси
Иллюстративное фото
Концентрация загрязняющих веществ в речной воде учитывалась за 2017 год. Цифры в таблице указаны в миллиграммах на кубический дециметр.
Самой грязной рекой в Беларуси названа Свислочь. Следующей идет Березина, а тройку замыкает Неман. Самой чистой в рейтинге оказалась Двина, которая проходит по северу страны.
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Белстат составил рейтинг самых грязных рек страны.
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