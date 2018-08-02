Опубликован рейтинг самых грязных рек Беларуси

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Концентрация загрязняющих веществ в речной воде учитывалась за 2017 год. Цифры в таблице указаны в миллиграммах на кубический дециметр.Самой грязной рекой в Беларуси названа Свислочь. Следующей идет Березина, а тройку замыкает Неман. Самой чистой в рейтинге оказалась Двина, которая проходит по северу страны.