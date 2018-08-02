|
В Полоцке спасли тонувших школьницу и студентку
Фото: sb.by
Инцидент произошел 2 августа в районе улицы Богдановича около половины пятого дня.
В беде оказались 12-летняя ученица Бигосовской средней школы и 18-летняя студентка Полоцкого педагогического колледжа, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Спасенные в медицинской помощи не нуждались и были отпущены домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Полоцке сотрудник МЧС спас тонувших в Западной Двине школьницу и студентку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)