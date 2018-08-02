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В Ошмянах семилетний мальчик выпал из окна
Фото: osh.by
Мальчик отпросился у мамы погулять с друзьями. Он вышел из квартиры и пошел на улицу, но как он упал, пока неизвестно.
Газета «Ошмянский вестник»
Переломов и повреждений внутренних органов у него не обнаружено. Ребенок получил многочисленные ушибы лица и голени.
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оседи заметили, как ребенок падал, и сразу позвонили в скорую.
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