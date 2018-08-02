В Ошмянах семилетний мальчик выпал из окна

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Мальчик отпросился у мамы погулять с друзьями. Он вышел из квартиры и пошел на улицу, но как он упал, пока неизвестно.Газета «Ошмянский вестник», что на данный момент ребенок находится в реанимации районной больницы, его состояние удовлетворительное.Переломов и повреждений внутренних органов у него не обнаружено. Ребенок получил многочисленные ушибы лица и голени.