Лукашенко планирует заработать на иранской нефти?

Иран хвастается, Минск опровергает. Такая ситуация произошла 10 лет назад, когда белорусские дипломаты отказались признать переговоры о поставке Тегерану систем противовоздушной обороны С-300. Сегодня аналогичная ситуация повторилась относительно новой сделки – иранская нефть взамен на белорусские тракторы.Возможность получить иранскую нефть с большой скидкой появилась в этом году, когда президент СШАв одностороннем порядке возобновил санкции против Ирана, снятые при его предшественнике. Тегеран в ответ заявил, что будет закупать технику только у тех стран, которые вопреки пожеланию Вашингтона продолжат приобретать у него углеводороды.– говорит политолог– рассказывает обозреватель издания «Белрынок»– говорит Карбалевич.Специалисты отмечают: в сегодняшней ситуации, когда большинство европейских стран недовольно новыми американскими санкциями против Ирана и хочет продолжать с ним торговать, но так, чтобы не разозлить Вашингтон, Лукашенко получает возможность продавать разным сторонам услуги серого посредника, снимая за это свой процент. На этом могут заработать некоторые чиновники и близкие к ним бизнесмены, как это было 15 лет назад, когда Беларусь участвовала в скандальной программе «Нефть в обмен на продовольствие» для режима Саддама Хусейна в Ираке. И, хотя официальный Минск эту сделку сегодня опровергает, существует высокая вероятность того, что договор по крайней мере прорабатывается.объясняет Карбалевич.Но в том, что эти сделки могут дать альтернативу российской нефти, опрошенные нами специалисты сомневаются. Проблема – в недостаточной модернизированности белорусских НПЗ. В 2010-м году Минск запустил пятилетнюю программу совершенствования Мозырского и Новополоцкого заводов, в которую инвестировал более 3 миллиардов долларов, чтобы довести глубину переработки до 92%. Сейчас 92% обещают достичь по результатам новой пятилетки.