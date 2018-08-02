Биржа: 3 августа в первые минуты торгов доллар поднялся до максимума за 45 дней

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По информации banki24.by на 10:06:Средневзвешенный курс доллара подскочил ещё на 0,0098 рубля до 2,0100 BYN/USD до максимума за 45 дней.Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0046 рубля до 2,3310 BYN/EUR.Средневзвешенный курс российского рубля пока не изменился. Первые сделки на бирже прошли по курсу, который установился вчера — 3,1701 BYN/100RUB.Котировки чёрного золота немного восстановились по сравнению с утром четверга. Так, стоимость барреля нефти марки БРЕНТ выросла до 73,2 долларов. Это на 0,5 доллара больше, чем было вчера утром.Российский рубль начал торги на бирже в Москве небольшим ослаблением к доллару и евро.Курс доллара вырос на 31 копейку до 63,44 USD/RUB.Курс евро поднялся всего на 4 копейки до 73,46 EUR/RUB.