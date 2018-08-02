|
Биржа: 3 августа в первые минуты торгов доллар поднялся до максимума за 45 дней
Иллюстративное фото
По информации banki24.by на 10:06:
Средневзвешенный курс доллара подскочил ещё на 0,0098 рубля до 2,0100 BYN/USD до максимума за 45 дней.
Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0046 рубля до 2,3310 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля пока не изменился. Первые сделки на бирже прошли по курсу, который установился вчера — 3,1701 BYN/100RUB.
Нефть
Котировки чёрного золота немного восстановились по сравнению с утром четверга. Так, стоимость барреля нефти марки БРЕНТ выросла до 73,2 долларов. Это на 0,5 доллара больше, чем было вчера утром.
Россия
Российский рубль начал торги на бирже в Москве небольшим ослаблением к доллару и евро.
Курс доллара вырос на 31 копейку до 63,44 USD/RUB.
Курс евро поднялся всего на 4 копейки до 73,46 EUR/RUB.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале пятничных торгов белорусский рубль девальвируется к доллару и евро, курс российского рубля пока не изменился.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)