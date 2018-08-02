Во Вьетнаме открыли мост стоимостью 2 млрд долларов, и он невероятен





В сети его уже прозвали «лентой», по аналогии с лентой для волос, которую якобы держит в руках великанша.Мост располагается на высоте 1400 метров над уровнем моря. Его протяженность составляет 150 метров — он элегантно изгибается и, кажется, держится всего на двух опорах — гигантских «каменных» руках. Мы не зря взяли слово в кавычки, так как эффекта камня дизайнеры моста достигли следующим образом. Сначала был разработан скелет рук, который впоследствии обтянули металлической сеткой. Далее сетку обшили стекловолокном, на которое нанесли натуральные и синтетические материалы, создав нужный эффект обветшания и зарослей мха.Стоимость моста (проектирование, дизайн и строительство) превышает два миллиарда долларов. Для столь грандиозного проекта власти Вьетнама привлекли инвестиции — в республике просто не было такого количества собственных свободных денег. Теперь, когда мост открыт для посещений, эту сумму начали понемногу возвращать — инвесторы надеются, что количество посетителей новой достопримечательности будет достигать 1,5 миллиона человек в год.Еще раз обратите внимание — когда смотришь на мост со стороны, кажется, будто он наклонен. Но когда смотришь его устройство изнутри, то видно, что люди ходят по вполне пологой поверхности. Дизайнерам и архитекторам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы добиться такой двойственности. Кстати, работали над созданием моста и ландшафтные дизайнеры — по всей протяженности мост украшен настоящими цветами.Бонусом хотим показать вам видео, снятое с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптеров. Глядя на такую красоту и масштаб (как пространства вокруг, так и архитектурной фантазии), не верится, что это в принципе возможно — возвести в горной местности Вьетнама гигантский мост для туристов. Однако возможно многое.Ba Na Hills — крупный туристический комплекс Вьетнама. В него входят как сетевые магазины и элитные винные погреба, так и гостиницы, гольф-клуб, парк аттракционов и самая длинная в мире канатная дорога с фуникулерами, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса.