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Apple подорожала до триллиона долларов
1 августа Apple опубликовала квартальный отчет, результаты которого превысили ожидания большинства аналитиков. Это привело к росту котировок компании на несколько процентов.
Второй самой дорогой компанией в мире является Amazon. Стоимость онлайн-ритейлера оценивается в 880 миллиардов долларов.
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Рыночная капитализация компании Apple превысила один триллион долларов.
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