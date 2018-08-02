Российский полицейский отчитался о беседе с собакой

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Как следует из документа, в дежурную часть поступила жалоба на громкий лай сторожевой собаки у дома на Октябрьском проспекте. Лейтенант прибыл по указанному адресу, но не застал хозяина животного. С самим псом служащий провести беседу затруднился «по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире».Науправления МВД России по Кемерову указано, что Хомяченко работает в отделе полиции по Ленинскому району.