В мае мы писали про минчанку Вику Биран, соосновательницу проекта про гендер и сексуальность Makeout.by. Ей назначили три суда за публикацию в Facebook фотографий с плакатом «Сами вы подделка!» на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства (все три здания находятся в разных районах города). Таким образом она высказывалась против гомофобных высказываний МВД. За первые два суда она получила штрафы, а третий отменили – дело слишком поздно поступило в суд.

Судья Марина Громович рассмотрела дело 30 июля и обратила внимание, что протокол на активистку составили 4 июня, а в суд дело поступило 27 июля. Само же правонарушение Вика совершила 24 мая. Срок привлечения к административной ответственности истек еще 22 июля. Из-за этого суд прекратил производство по делу против активистку.

Напомним, 16 июля в суде Центрального района Минска судья посчитала активистку виновной в нарушении проведения массового мероприятия и оштрафовала ее на 15 базовых величин. Аналогично 23 июля решил и суд Московского района. Вика Биран подала жалобы на решения судов. На краудфандинговой платформе «Талака» сочувствующие уже насобирали более 900 рублей, чтобы покрыть штраф активистки.