|
Слишком поздно. Третий суд над девушкой с плакатом "Сами вы подделка!" отменили
>
В мае мы
Судья Марина Громович рассмотрела дело 30 июля и обратила внимание, что протокол на активистку составили 4 июня, а в суд дело поступило 27 июля. Само же правонарушение Вика совершила 24 мая. Срок привлечения к административной ответственности истек еще 22 июля. Из-за этого суд прекратил производство по делу против активистку.
Напомним, 16 июля в суде Центрального района Минска судья посчитала активистку виновной в нарушении проведения массового мероприятия и оштрафовала ее на 15 базовых величин. Аналогично 23 июля решил и суд Московского района. Вика Биран подала жалобы на решения судов. На краудфандинговой платформе «Талака» сочувствующие уже насобирали более 900 рублей, чтобы покрыть штраф активистки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае мы писали про минчанку Вику Биран, соосновательницу проекта про гендер и сексуальность Makeout.by. Ей назначили три суда за публикацию в Facebook фотографий с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)