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Беларусь и Китай проведут совместные военные учения
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Около 50 военных из сил спецопераций ВС Беларуси поучаствуют в совместных китайско-беларуских антитеррористических учениях «Атакующий сокол»,
«Учения «Атакующий сокол» проводятся для укрепления партнерства двух армий в противодействии террористическим угрозам», – сообщают в Министерстве обороны. В рамках учений организуют День белорусской культуры – наши военные угостят китайских коллег национальной кухней, покажут товары народного промысла и творчества.
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Около 50 военных из сил спецопераций ВС Беларуси поучаствуют в совместных китайско-беларуских антитеррористических учениях «Атакующий сокол», пишет пресс-служба...
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