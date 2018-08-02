Беларусь и Китай проведут совместные военные учения

Около 50 военных из сил спецопераций ВС Беларуси поучаствуют в совместных китайско-беларуских антитеррористических учениях «Атакующий сокол», пишет пресс-служба Министерства обороны. Они пройдут 4-18 августа в городе Цзинань – все по договоренности министерств обороны двух стран.

«Учения «Атакующий сокол» проводятся для укрепления партнерства двух армий в противодействии террористическим угрозам», – сообщают в Министерстве обороны. В рамках учений организуют День белорусской культуры – наши военные угостят китайских коллег национальной кухней, покажут товары народного промысла и творчества.