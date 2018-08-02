Ближе к мове. Появился сервис, который исправит ошибки в тексте на беларуском

Белсат запустил в сети сервис «Добрапіс» , который проверяет правописание, переводит кириллицу в латиницу и наоборот. А еще может подсказать, какое слово надо писать с большой буквы. По словам журналистов, все началось с лени – они допускали много ошибок в текстах, и тогда родилась идея сделать такой сервис.

В Белсате считают, что в современном мире важно экономить время там, где это возможно: «У сучасным свеце, калі жыццё ўсё імклівейшае, эканомія чалавечага і часавага рэсурсу – вялікая рэч. Навошта рабіць тое, што можа рабіць машына? У нашым выпадку праграма».

Что будет в сервисе

«Добрапіс» – это многофункциональный сервис, который включает в себя спэлчекер, конвентер латиницы и базу иноязычных наименований. Спэлчекер проверяет орфографию в двух правописаниях, официальном («наркомовка») и классическом («тарашкевица»).

Конвертор латиницы подскажет, как написать беларуские наименования на литинице для инояычных текстов или адресов веб-страниц. Сервис ориентируется на документ 2007 года «Инструкция по транслитерации географических названий Беларуси буквами латинского алфавита». Он же утвержден и в ООН.

«Но наша гордость – это база иноязычных наименований, адаптированных на беларуский язык с десятков языков, и распространенных (английский, французский, немецкий, испанский, славянские языки), и более редких и экзотических (греческий, китайский, японский, корейский, грузинская, армянская, арабский, курдский, африкаанс). Это уникальная база, здесь более 38 100 позиций», – говорят создатели сервиса.

«Добрапіс» постоянно обновляется и дополняется. Например, из-за событий на Ближнем Востоке необходимо знать, как разные арабские названия правильно написать на беларуском.

«Грамотность текстов – это как личная гигиена. Никому не хочется слушать лектора, у которого немытая голова, мятая грязная рубашка и плохая дикция, даже если он умнейший ученый и повествует уникальные вещи. Так же трудно поверить тексту, если к смыслу нужно продираться через дебри неграмотности».