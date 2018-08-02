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"Будешь работать как все, мне плевать на твою травму!"

03.08.2018 12:25 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Профсоюз РЭП борется за рабочего с лесоповала.

Дмитрий Конечук работал в ООО «Форест-Даго» обрубщиком сучьев. 22 ноября во время работы в лесу пошел дождь. Дмитрий, работая с пилой, поскользнулся на мокрой почве и повредил колено, которое вывернулось при падении. Бригадир отвез его в Бобруйскую больницу, где пострадавшему наложили гипс и поставили диагноз: растяжение при перенапряжении. Лечения не назначили и выписали из больницы, сообщает praca-by.info.

Как рассказал Дмитрий Конечук, он настоял на том, чтобы травму оформили как производственную и составили акт Н-1. Однако добился он этого не сразу: несколько раз ему в больницу приносили на подпись объяснительные, которые он отказывался подписывать:

- Я уже начал ругаться: что это такое? Хотят, чтобы я подписал, будто я не работал в день травмы, а просто шел по делянке и поскользнулся. Хотели заменить «поскользнулся» на «оступился». Но я настоял на своем. Составили акт о производственной травме, где была указана вина директора в том, что он не обеспечил меня спецодеждой.

Однако доказывание производственного характера травмы было только началом трудностей. Когда сняли гипс, обнаружилось, что с ногой Дмитрия не произошло совершенно никаких улучшений:

- Я не мог выйти на работу: нога не работает, не гнется, отёк, постоянная боль, из-за этого бессонница…

11 января МРТ показала, что первоначальный диагноз был ошибкой. У Дмитрия было не растяжение, а разрыв связок, компрессионный перелом хряща, осколки в тканях… Дмитрий добился направления в Могилев, и 29 января, после первого же осмотра, его госпитализировали и тут же прооперировали.

Трудности на работе, тем временем, продолжались: Дмитрий столкнулся с тем, что выплаты по больничному листу были меньше, чем он рассчитывал:

- Изначально работал от сделки, без оформления. Устроили меня официально только тогда, когда ввели этот декрет «О тунеядцах». Тут уже я сам виноват: не проследил, как меня оформили. С работой было тяжело, и особо на документы не смотрел. Оказалось, что зарплату мне платят одну, а в трудовом договоре написана другая, меньше. Через кассу денег никогда не получал. Сам виноват! – и ничего доказать теперь не могу.

По результатам МРЭК, Дмитрию Конечуку целый год нужно заниматься только легким трудом; утрата трудоспособности составила 15%. Запрещены статико-динамические нагрузки на больную ногу, нельзя работать стоя дольше 60% от времени смены.

"Будешь работать как все, мне плевать на твою травму!"

Дмитрий Конечук в больнице

- То есть, я не могу поднимать тяжелое, не могу работать ни с пилой, ни с топором, - объясняет Дмитрий.

Дмитрию удалось достичь взаимопонимания с бригадиром, и он продолжил работать в своей бригаде.

Увы, это продолжилось недолго: бригадир уехал на заработки в Россию, а пришедший на его место работник с первых же дней постарался избавиться от Дмитрия:

- Не дал расписаться в бумагах за делянку, сразу говорит: иди работай. Я отказался, он промолчал. На следующий день я объясняю ситуацию: не могу работать так, как все, проблемы с ногой. Бригадир пропустил мимо ушей. Я отработал положенные 4 часа 48 минут. И вечером вернулся домой, ничего не подозревая. И тут звонит мне директор и рассказывает, что на меня написаны две докладные: от бригадира и от зам.директора. Якобы я не просто отказался выходить на работу, а даже ходил по соседней делянке, где работала другая бригада. А это – грубейшее нарушение техники безопасности! Я не мог такого сделать. Я был в шоке!

Дмитрий начал выяснять, какая судьба ждет его работу; позвонил бригадиру:

- Бригадир утверждал: ты у меня будешь работать как все, мне плевать на «легкий труд». Разговор я записал на диктофон. Там и угрозы были, и нецензурная ругань.

Сейчас Дмитрий опять находится на больничном:

- От докладных на меня, от обвинений, от этих разговоров у меня начался такой стресс, что обострилась болезнь, приступов которой не было у меня шесть лет. На моей коже сейчас нет живого места. Врач однозначно сказал, что это от стресса.

Кроме того, серьезно сказалось то, что Дмитрий по настоянию бригадира поработал в том режиме, который ему запретили врачи:

- 18 июня утром я не смог встать с дивана: нога хрустнула, и я упал. Телефон забыл у родителей, поэтому не мог даже позвать на помощь, долго лежал на полу. Когда наконец попал к врачу, тот написал, что нога начала болеть от интенсивной работы. Связка не выдержала, опять мне наложили гипс. Опять боли, бессонница, нет аппетита, и с работой катастрофа, и семейная жизнь рушится…

Когда Дмитрий понял, что он рискует остаться с травмой и без работы, став жертвой ужасающей несправедливости (ведь именно на работе он получил серьезную травму), он через знакомых нашел профсоюз РЭП и обратился за помощью.

Юрист профсоюза РЭП Олег Желнов посоветовал Дмитрию написать докладную на имя директора, где перечислить все нарушения трудового законодательства, с которыми столкнулся работник; однако директор, по словам Дмитрия, «швырнул эту докладную мне в лицо», а канцелярия отказалась регистрировать документ.

В настоящий момент Дмитрия ждет еще один раунд переговоров с нанимателем: Белгосстрах выделил ему путевку в санаторий, и врачи настаивают на том, что пациенту крайне необходимо пройти это лечение, чтобы не потерять ногу. Дмитрий попросил дать ему отпуск за свой счет, однако директор не дал ответа.

С директором у Дмитрия сейчас однозначный конфликт: начальнику не нравится то, что Дмитрий отстаивает свои права.

- Директор как-то обронил такую фразу: «Я свой авторитет годами зарабатывал». Ну и грош цена такому авторитету! Пока я был на больничном, в нашей компании еще один работник погиб – его завалило деревьями, и один пострадал.

Свое будущее Дмитрий Конечук представляет очень смутно:

- И в зарплате потерял, и на лекарства должен деньги откуда-то брать: Белгосстрах мне все не оплачивает. На морально-материальную компенсацию я не подавал: хотел работать, не хотел конфликта с нанимателем. А теперь что? Я и не инвалид, и не работник.

 
Теги: Могилев
 
 
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