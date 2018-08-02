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Mercedes испытывает новый электрокар

03.08.2018 12:22 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Автопроизводитель Mercedes-Benz начал испытания электромобиля. Предполагается, что новый электрокар станет флагманской моделью "зеленой" линейки EQ. Снимки тестового экземпляра авто опубликовало издание Carscoop.

Дата появления электромобиля на рынке - 2020 год. Новинка получит обозначение EQ S.

По предварительным данным, на флагманском EQ появится немало смелых и неожиданных дизайнерских решений. У автомобиля будут очень короткие передние и задние свесы, ниспадающая линия крыши, большие передние двери и широкое лобовое стекло, что можно заметить на фотографиях. Пока неизвестно, какой тип кузова будет у Mercedes-Benz EQ S.

Первым представителем "зеленой" линейки EQ станет кроссовер Mercedes-Benz EQ C. Именно эта модель будет представлена на Парижском автосалоне в октябре этого года.

 
 
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Дата появления электромобиля на рынке - 2020 год. Новинка получит обозначение EQ S.
 
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