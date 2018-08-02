Реальные зарплаты оторвались от производительности труда

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В Беларуси по-прежнему реальные зарплаты растут заметно быстрее, чем производительность труда. Власти взялись за этот вопрос и намерены решить его до конца года.посмотрел, какая разбежка между реальными заработками и производительностью труда в регионах.В целом по стране в январе−мае этого года реальная зарплата выросла на 13,4%, а производительность труда — на 5,2%.Больше всего реальные зарплаты «убежали» от производительности труда в Гомельской области, в этом регионе самая большая разбежка между этими показателями. Меньше же всего разница в Гродненской области.При этом во втором квартале 2018 года рост реальной зарплаты в годовом выражении замедлился, при этом сохраняется его неоднородность, отмечают в Нацбанке.— поясняет регулятор.На необходимость жесткой увязки роста заработной платы с производительностью труда обращает внимание и правительство. «Проявляются тенденции, когда заработная плата на предприятиях растет быстрее, чем производительность труда. Ситуацию до конца года надо исправлять», — заявил премьер-министр Андрей Кобяков накануне на заседании Совмина, где рассматривались итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год.Он заметил, что это сфера ответственности отраслевых министров и председателей облисполкомов.Ранее в Нацбанке отмечали, что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции.— отметил ранее регулятор.