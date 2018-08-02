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Реальные зарплаты оторвались от производительности труда
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В Беларуси по-прежнему реальные зарплаты растут заметно быстрее, чем производительность труда. Власти взялись за этот вопрос и намерены решить его до конца года.
В целом по стране в январе−мае этого года реальная зарплата выросла на 13,4%, а производительность труда — на 5,2%.
Больше всего реальные зарплаты «убежали» от производительности труда в Гомельской области, в этом регионе самая большая разбежка между этими показателями. Меньше же всего разница в Гродненской области.
При этом во втором квартале 2018 года рост реальной зарплаты в годовом выражении замедлился, при этом сохраняется его неоднородность, отмечают в Нацбанке. «Значимый прирост отмечается лишь по отдельным видам экономической деятельности. В таких условиях влияние на инфляционные процессы со стороны данного фактора является ограниченным», — поясняет регулятор.
На необходимость жесткой увязки роста заработной платы с производительностью труда обращает внимание и правительство. «Проявляются тенденции, когда заработная плата на предприятиях растет быстрее, чем производительность труда. Ситуацию до конца года надо исправлять», — заявил премьер-министр Андрей Кобяков накануне на заседании Совмина, где рассматривались итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год.
Он заметил, что это сфера ответственности отраслевых министров и председателей облисполкомов.
Ранее в Нацбанке отмечали, что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. «Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе», — отметил ранее регулятор.
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Власти обещают разобраться до конца года.
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