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В Вороновском районе у VW на ходу отвалилось колесо
Фото: gaigrodno.by
Происшествие случилось 2 августа в Вороновским районе Гродненской области.
Как
Когда люди выкарабкались из перевернутого авто, то заметили, что машина горит. Сами потушить огонь они не смогли, тушили машину уже спасатели.
"Кузов машины обгорел, а ее салон сгорел полностью. Совершению ДТП могло способствовать техническое состояние транспортного средства. Техосмотр автомобиль не проходил, договор обязательного страхования на месте не найден", – говорится в сообщении ГАИ.
Владелец машины и одна из пассажирок госпитализированы.
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После этого автомобиль опрокинулся на крышу и сгорел.
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