В Вороновском районе у VW на ходу отвалилось колесо



Фото: gaigrodno.by

Происшествие случилось 2 августа в Вороновским районе Гродненской области.Каксайт ГАИ Гродненской области, четверо парней и две девушки ехали в гости в соседнюю деревню. Водитель при выборе скорости не учел особенности и техническое состояние транспортного средства, машина качнулась, от нее отвалилось заднее колесо, автомобиль перевернулся на крышу.Когда люди выкарабкались из перевернутого авто, то заметили, что машина горит. Сами потушить огонь они не смогли, тушили машину уже спасатели.– говорится в сообщении ГАИ.Владелец машины и одна из пассажирок госпитализированы.