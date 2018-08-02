По заданию Москвы? Белорусские спецслужбы заинтересовались мусульманами



Рефат Чубаров

Спецслужбы Республики Беларусь заинтересовались мусульманами, которые имеют родственников в Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве. Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат Украины, передает- рассказал Чубаров.Он добавил, что среди вопросов, которые задаются опрашиваемым, есть такие: "Поедете ли в Киев на День независимости Украины?", "Посещаете ли вообще Украина в праздники?", "Как часто вы празднуете украинские праздники и не противоречит ли это толкованием Корана?", "Поддерживаете ли вы провозглашения Новоалексеевка (Херсонская область) столицей крымскотатарской автономии в Украине?"- резюмировал нардеп.Как сообщал УНН, 26 июля, в селе Курское в оккупированном Крыму снова проходили обыски в домах крымских татар.Позже стало известно, что у крымских татар, которых задержали во время обысков, отобрали биоматериалы во время медосмотра после допроса.