6,42 (!) промилле: в Светлогорске мертвецки пьяный водитель врезался в дерево на чужом авто

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В ГАИ поступило сообщение о том, что водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. 26-летнего пострадавшего доставили в больницу. Там у него взяли кровь на анализ. Результаты поразили и врачей, и милиционеров — в крови пациента было обнаружено наличие этилового спирта в количестве 6,42 промилле!— утверждает и.о. заведующего Светлогорским психо-наркологическим диспансером. По словам эксперта, точно рассчитать количество выпитого алкоголя по уровню содержания спирта в крови достаточно сложно: нужно учитывать общее состояние организма, вес человека, пол, количество закуски, работу его печени и так далее.— заключил Букатов.Водитель уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и в ноябре прошлого года был за это лишен прав.На этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело. Автомобиль, кстати, не принадлежит виновнику ДТП. Он будет конфискован, а его владелец заплатит штраф за передачу управления лицу без прав.