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6,42 (!) промилле: в Светлогорске мертвецки пьяный водитель врезался в дерево на чужом авто
Фото: Erminio Finelli / flickr.com
В ГАИ поступило сообщение о том, что водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. 26-летнего пострадавшего доставили в больницу. Там у него взяли кровь на анализ. Результаты поразили и врачей, и милиционеров — в крови пациента было обнаружено наличие этилового спирта в количестве 6,42 промилле!
«Это смертельная доза, — утверждает и.о. заведующего Светлогорским психо-наркологическим диспансером Павел Букатов. — Согласно действующим в настоящее время методикам, при обнаружении в крови трупа количества алкоголя, превышающего 3 промилле, судебные медики-эксперты пишут «острое отравление этиловым спиртом». По словам эксперта, точно рассчитать количество выпитого алкоголя по уровню содержания спирта в крови достаточно сложно: нужно учитывать общее состояние организма, вес человека, пол, количество закуски, работу его печени и так далее. «Если переводить на водку, тут речь идет о более чем одном литре», — заключил Букатов.
Водитель уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и в ноябре прошлого года был за это лишен прав.
На этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело. Автомобиль, кстати, не принадлежит виновнику ДТП. Он будет конфискован, а его владелец заплатит штраф за передачу управления лицу без прав.
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В Светлогорске молодой человек со смертельной дозой алкоголя в крови сел за руль чужого авто и врезался в дерево.
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