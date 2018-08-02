Как тебе такое, Ольга Бузова? Тарасов выложил видео с родов



Фото: instagram.com/tarasov23

Напомним, что после развода сТарасов назвал "жизнь ради лайков" своей ошибкой, и попросил комментаторов не обсуждать его личную жизнь. Разумеется, после публикации такого интимного видео эти слова футболисту припомнили.И, конечно же, некоторые комментаторы заподозрили, что видео было выложено в пику бывшей жене спортсмена. И это не удивительно — война "тарабузиков" давно стала объектом пристального внимания как поклонников, так и хейтеров Ольги Бузовой.