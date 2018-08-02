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Как тебе такое, Ольга Бузова? Тарасов выложил видео с родов
Фото: instagram.com/tarasov23
Напомним, что после развода с Ольгой Бузовой Тарасов назвал "жизнь ради лайков" своей ошибкой, и попросил комментаторов не обсуждать его личную жизнь. Разумеется, после публикации такого интимного видео эти слова футболисту припомнили.
И, конечно же, некоторые комментаторы заподозрили, что видео было выложено в пику бывшей жене спортсмена. И это не удивительно — война "тарабузиков" давно стала объектом пристального внимания как поклонников, так и хейтеров Ольги Бузовой.
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Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов выложил в "Инстаграм" видео с родов Анастасии Костенко.
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