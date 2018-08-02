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Тату-модель Zombie Boy покончил с собой

03.08.2018 11:21 — Разное | UDF  
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Рик Дженест
Модель из Канады Рик Дженест был больше известен как Zombie Boy. Он получил известность благодаря большому количеству татуировок на теле и съемкам в клипе Леди Гаги. В среду первого августа он покончил с собой в возрасте 32 лет. Сообщается, что у Рика Дженеста были психологические проблемы.

Участие в клипе Леди Гаги "Born This Way" принесло ему популярность. Мужчине сразу поступили предложения участия в дизайнерских показах. Леди Гага в своем твиттер-аккаунте написала свои первые эмоции: "более чем опустошена".




Zombie Boy Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что его тело более чем на 90% было покрытого татуировками. Он считался человеком с самым большим количеством татуировок насекомых и костей.

Его прозвище возникло после операции по удалению опухоли мозга. Тогда Дженест сделал свои первую татуировку - в возрасте 15 лет.

 
 
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Модель из Канады Рик Дженест был больше известен как Zombie Boy.
 
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