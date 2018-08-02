Тату-модель Zombie Boy покончил с собой



Рик Дженест

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 августа 2018 г.

Участие в клипе Леди Гаги "Born This Way" принесло ему популярность. Мужчине сразу поступили предложения участия в дизайнерских показах.в своем твиттер-аккаунте написала свои первые эмоции:Zombie Boyпопал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что его тело более чем на 90% было покрытого татуировками. Он считался человеком с самым большим количеством татуировок насекомых и костей.Его прозвище возникло после операции по удалению опухоли мозга. Тогда Дженест сделал свои первую татуировку - в возрасте 15 лет.