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Тату-модель Zombie Boy покончил с собой
Рик Дженест
Участие в клипе Леди Гаги "Born This Way" принесло ему популярность. Мужчине сразу поступили предложения участия в дизайнерских показах. Леди Гага в своем твиттер-аккаунте написала свои первые эмоции: "более чем опустошена".
Zombie Boy Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что его тело более чем на 90% было покрытого татуировками. Он считался человеком с самым большим количеством татуировок насекомых и костей.
Его прозвище возникло после операции по удалению опухоли мозга. Тогда Дженест сделал свои первую татуировку - в возрасте 15 лет.
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Модель из Канады Рик Дженест был больше известен как Zombie Boy.
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