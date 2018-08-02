За первое полугодие 2018 года налоговая рассмотрела более 23 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули почти 7 миллионов 370 тысяч рублей, сообщили в МНС.



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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

По президентскому декрету № 1 «О содействии занятости населения», отмечают в налоговой, тем, кто уплатил сбор на финансирование госрасходов, должны вернуть деньги.

Для этого нужно написать заявление в налоговую по месту жительства и предоставить документ, который удостоверяет личность. Деньги налоговики возвращают или на счет в белорусском банке, или наличными в кассах Беларусбанка. Деньги вернут в течение месяца со дня подачи заявления.

Напомним, на начало февраля этого года больше 19 тысяч белорусов, которые уплатили налог на тунеядство по декрету № 3, подали заявку на возврат уплаченного сбора, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко. Им вернули около 6 миллионов рублей.

25 января этого года Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.