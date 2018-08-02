|
Налоговики рассказали, скольким белорусам вернули уплаченный сбор на "тунеядство"
03.08.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
За первое полугодие 2018 года налоговая рассмотрела более 23 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули почти 7 миллионов 370 тысяч рублей, сообщили в МНС.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY
По президентскому
Для этого нужно написать заявление в налоговую по месту жительства и предоставить документ, который удостоверяет личность. Деньги налоговики возвращают или на счет в белорусском банке, или наличными в кассах Беларусбанка. Деньги вернут в течение месяца со дня подачи заявления.
Напомним, на начало февраля этого года больше 19 тысяч белорусов, которые уплатили налог на тунеядство по декрету № 3,
25 января этого года Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первое полугодие 2018 года налоговая рассмотрела более 23 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)