Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 6 по 12 августа 2018 г.

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Дата
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Наименование мероприятия
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Место и время проведения
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06.08 — 02.09.2018
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Выставка «Италия, отчизна вдохновенья…» из фондов Национального художественного и областного краеведческого музеев
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Музей «Спасенные художественные ценности»
ул. Ленина, 39.
Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной – понедельник
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06.08 – 10.08.2018
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Акция Брестского городского Совета ветеранов «Помнить о павших, гордиться живыми»
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Посещение на дому участников боевой операции «Багратион»
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06.08 — 15.09.2018
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Выставка старинного кирпича «Цэгла Inkognita»
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Брестская областная научно-техническая библиотека,
ул. Пушкинская, 19, 5 этаж.
Время работы понедельник-пятница: 18.30-19.00, суббота: 10.00-18.00, выходной –воскресенье.
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06.08 — 23.09.2018
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Выставка «В мире животных»
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Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60.
Время работы с 10 до 17.30.
Выходной: понедельник
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06.08 — 14.10.2018
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Выставка «Город и люди в объективе фотокамеры. XX столетие», приуроченная к 1000-летию города Бреста.
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Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60.
Время работы с 10 до 17.30.
Выходной: понедельник
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08.08.2018
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Концерт Тимура Сергеени
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Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14.
Начало в 18.30
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09.08.2018
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Молодежная дископрограмма «Проект Туса»
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Брестский городской центр культуры,
ул. Гоголя, 5.
Начало в 18.00
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11.08.2018
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Областной этап молодежного конкурса «Автоледи-2018»
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Стоянка около здания администрации Московского района г. Бреста
ул. Московская, 273
Начало в 11.00