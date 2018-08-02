Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 6 по 12 августа 2018 г.

Место и время проведения

Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной – понедельник

Выставка «Италия, отчизна вдохновенья…» из фондов Национального художественного и областного краеведческого музеев

Время работы с 10 до 17.30. Выходной: понедельник

06.08 — 14.10.2018

Выставка «Город и люди в объективе фотокамеры. XX столетие», приуроченная к 1000-летию города Бреста.