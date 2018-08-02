ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 6 по 12 августа 2018 г.

03.08.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 6 по 12 августа 2018 г.

Дата

Наименование мероприятия

Место и время проведения

06.08 — 02.09.2018

Выставка «Италия, отчизна вдохновенья…» из фондов Национального художественного и областного краеведческого музеев

Музей «Спасенные художественные ценности»

ул. Ленина, 39.

Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной – понедельник

06.08 – 10.08.2018

Акция Брестского городского Совета ветеранов «Помнить о павших, гордиться живыми»

Посещение на дому участников боевой операции «Багратион»

06.08 — 15.09.2018

Выставка старинного кирпича «Цэгла Inkognita»

Брестская областная научно-техническая библиотека,

ул. Пушкинская, 19, 5 этаж.

Время работы понедельник-пятница: 18.30-19.00, суббота: 10.00-18.00, выходной –воскресенье.

06.08 — 23.09.2018

Выставка «В мире животных»

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60.

Время работы с 10 до 17.30.
Выходной: понедельник

06.08 — 14.10.2018

Выставка «Город и люди в объективе фотокамеры. XX столетие», приуроченная к 1000-летию города Бреста.

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60.

Время работы с 10 до 17.30.
Выходной: понедельник

08.08.2018

Концерт Тимура Сергеени

Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14.

Начало в 18.30

09.08.2018

Молодежная дископрограмма «Проект Туса»

Брестский городской центр культуры,
ул. Гоголя, 5.

Начало в 18.00

11.08.2018

Областной этап молодежного конкурса «Автоледи-2018»

Стоянка около здания администрации Московского района г. Бреста
ул. Московская, 273

Начало в 11.00

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57782.php

Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 6 по 12 августа 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57782.php

Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 6 по 12 августа 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57782.php

Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 6 по 12 августа 2018 г.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата Наименование мероприятия Место и время проведения ...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Автомобиль перевернулся и сгорел под Вороново
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика