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Порезал газовый шланг, выпрыгнул со 2 этажа. В Бресте ОМОН задерживал дебошира
03.08.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
Неспокойной выдалась ночь, вернее уже утро 3 августа 2018г. для жильцов многоквартирного дома в Бресте по улице Гаврилова.
Слово очевидцу Андрею:
"Сегодня в 4:30 утра на улице Гаврилова 33 пъяный разбил окно и кричал чтобы вызвали милицию. Потом порезал газовый шланг (воняло газом) и кричал что сейчас устроит, газ вовремя перекрыли. В конце когда ОМОН начал ломать дверь, он выпрыгнул в окно со второго этажа и его поймали. Жесть, продолжалось все полтора часа, поднял весь двор, приехали скорая, милиция, ОМОН, пожарные и газовики.
Мотивы такого поступка мужчины на данный момент неизвестны.
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Неспокойной выдалась ночь, вернее уже утро 3 августа 2018г. для жильцов многоквартирного дома в Бресте по улице Гаврилова. Слово очевидцу Андрею: "Сегодня в 4:30 утра...
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