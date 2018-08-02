Порезал газовый шланг, выпрыгнул со 2 этажа. В Бресте ОМОН задерживал дебошира

Неспокойной выдалась ночь, вернее уже утро 3 августа 2018г. для жильцов многоквартирного дома в Бресте по улице Гаврилова.



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Слово очевидцу Андрею:

"Сегодня в 4:30 утра на улице Гаврилова 33 пъяный разбил окно и кричал чтобы вызвали милицию. Потом порезал газовый шланг (воняло газом) и кричал что сейчас устроит, газ вовремя перекрыли. В конце когда ОМОН начал ломать дверь, он выпрыгнул в окно со второго этажа и его поймали. Жесть, продолжалось все полтора часа, поднял весь двор, приехали скорая, милиция, ОМОН, пожарные и газовики.

Мотивы такого поступка мужчины на данный момент неизвестны.