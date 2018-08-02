Верховный суд про уменьшение сроков по «наркотическим» статьям: «Мы сегодня не видим никаких объективных предпосылок для смягчения»

Валерий Калинкович заявил, что готов обсуждать тему уголовной ответственности за употребление наркотических средств без цели сбыта. Но, по его словам, Верховный суд не видит предпосылок для снижения ответственности за незаконные действия, совершенные с целью сбыта.



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— Я готов обсуждать тему уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами без цели их сбыта, — отметил он. — Там действительно в ряде случаев преступление ходит рядом с большой бедой, которая посещает и самого наркомана, и его семью, и близких, и друзей, и всех остальных, кто окружает этого человека. Конечно же, здесь уголовная ответственность как таковая должна являться одним из возможных инструментов к тому, чтобы человек начал бороться с недугом, победил его по возможности и вернулся в общество нормальным его членом.

Что же касается всего остального, связанного с темой незаконного оборота наркотиков, то мы сегодня не видим никаких объективных предпосылок для смягчения ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, совершенные с целью сбыта. Это опасные преступления. Это фактически распространение смерти.

Мы на наших интернет-ресурсах публиковали результаты рассмотрения одного из дел по преступлению, предусмотренному частью 5 статьи 328 Уголовного кодекса. Когда в результате сбыта всего лишь одной дозы метадона, которую употребил человек, он тут же умер. Поэтому все, что касается сбыта наркотиков... Мне не видится пока перспектив для смягчения ответственности. Закон в существующей редакции с учетом тех мер, которые принимаются, объективно способствует оздоровлению криминогенной обстановки в этой сфере. Это не только наши оценки, это оценки и ряда международных экспертов. На сегодняшний день наркотические средства на территории Беларуси являются одними из самых дорогих в регионе, а это тоже один из показателей эффективности противодействия этому явлению. Чем дороже доза, тем сложнее потребителю ее употребить.

— Матери осужденных по статье 328 часто жалуются, что на скамье подсудимых сидят люди, зачастую друг с другом не знакомые, и их сводят под одну общую группу, как это можно прокомментировать? — задали вопрос журналисты.

— Что касается статьи 328, я не совсем понимаю вопрос, есть материалы уголовных дел, есть конкретные обвинения, и им дается правовая оценка судом в приговоре, — отметил заместитель председателя. — Сегодня ни для кого не секрет, что распространение наркотических средств происходит с использованием тех же интернет-ресурсов, путем использования закладок и так далее, оно в принципе не предполагает прямого личного знакомства распространителей, находящихся в одной наркотической цепи. Во многих случаях потребители не наблюдают сбытчиков воочию. К сожалению, сегодня преступность, особенно организованная, очень быстро воспринимает для своих целей все достижения научно-технического процесса. Поэтому говорить, в частности, об этой проблеме нужно с учетом современных технологий. Что касается судебных решений, которые выносятся по конкретным уголовным делам, мы еще никому не отказали в приеме надлежащим образом поданной жалобы и ее объективном рассмотрении. В тех ситуациях, когда мы приходим к выводу о том, что судебное решение является неправильным, оно соответствующим образом корректируется. Никаких установок, предустановок, а тем более заданных алгоритмов, кого судить, а кого оправдывать, не было и быть не может.