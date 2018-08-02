Ограничено купания детей на 8 пляжах и приостановлено купания детей и взрослых на 2-х пляжах

Учреждениями госсаннадзора еженедельно проводится оценка зон отдыха населения у воды с отбором проб воды из открытых водоемов на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.



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фото - Брестский Вестник, Алексей Ганчук

В ходе оценки зон отдыха населения у воды по состоянию на 01.08.2018 исследовано 766 проб воды из открытых водоемов на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

По причине несоответствия результатов лабораторных исследований воды и состояния прибрежной полосы, в настоящее время продолжается:

ограничение купания детей на 8 пляжах:

1. зона отдыха на озере Меднянское, д.Медно, КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» Брестского района;

2. зона отдыха на озере Рогознянское, п.Берестье, ОАО «СКО «Брестагроздравница» Брестского района;

3. пляж на озере д.Хмелево КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ»,Жабинковского района;

4. пляж зоны отдыха по ул.Октябрьской революции (Гребной канал), г.Бреста, КУП «Брестское ДЭП»;

5. пляж «Восток» г.Брест, правый берег р.Мухавец (в районе Гузнянского моста) КУП «Брестское ДЭП»;

6. пляж санатория «Надзея» РУП «Брестоблгаз», Жабинковский район;

7. пляж оз.Визжар, г.Жабинка КУМПП «Жабинковское ЖКХ;

8. зона отдыха КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» на р.Щара, д.Дарево, Ляховичский район,

приостановление купания детей и взрослых на 2-х пляжах:

1. пляж «Центральный» г.Брест КУП «Брестское ДЭП», правый берег р.Мухавец;

2. пляж «Центральный» г.Брест, КУП «Брестское ДЭП», левый берег р.Мухавец;

запрещение купания населения на пляже городского парка г.Жабинка КУМПП «Жабинковское ЖКХ».

В связи с получением двух последовательных результатов исследований проб воды, соответствующих требованиям ТНПА по микробиологическим показателям, разрешено купание детей наоткрытом водоеме городского парка г.Малорита Учреждения «ДЮСШ Малоритского района», КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ», УП «Малоритское ПМС».

Помните! Чтобы отдых на воде был полезен во всех отношениях, следите за информацией непосредственно в местах купания о возможности использования воды в рекреационных целях и при наличии запрета в обязательном порядке воздержитесь от купания.

Контроль за содержанием территорий и обустройством зон отдыха на водоемах органами госсаннадзора Брестской области продолжается в рамках законодательства.