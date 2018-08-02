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В эти выходные в Солигорске пройдет праздник в честь 1030-летия Крещения Руси
03.08.2018 — Разное | Soligorsk News
24 июля 2018 18:28 2286
В эти выходные в Солигорске пройдет праздник в честь 1030-летия Крещения Руси
29 июля текущего года в парке «Четырех стихий» с 16.00 до 19.00 пройдет благотворительный праздник под названием «Русь милосердная — Русь благодатная», посвящённый 1030 — летию Крещения Руси.
В ПРОГРАММЕ:
В рамках празднования 1030-летия Крещения Руси в г. Солигорске пройдет БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА в помощь детям с онкологическими заболеваниями и инвалидам-колясочникам на приобретение передвижного подъемника для занятий в бассейне.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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24 июля 2018 18:28 2286 В эти выходные в Солигорске пройдет праздник в честь...
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