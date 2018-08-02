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Двое белорусов погибли в лобовом столкновении Lada и Volvo в Калужской области

03.08.2018 14:10 — Разное | Tut.by  
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В ДТП в Калужской области погибли двое белорусов. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в России.

По информации ГИБДД по Калужской области, авария произошла вечером 1 августа на 251-м километре трассы Москва — Рославль в Мосальском районе. Предварительно установлено, что ехавший в сторону Рославля водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo.

В результате ДТП 41-летний водитель «жигулей» и его 45-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще два пассажира ВАЗа (46 и 47 лет) получили различные травмы и были госпитализированы. Водитель Volvo отделался незначительными ушибами.

 
 
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Предварительно установлено, что ехавший в сторону Рославля водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo.
 
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