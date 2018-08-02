Двое белорусов погибли в лобовом столкновении Lada и Volvo в Калужской области

В ДТП в Калужской области погибли двое белорусов. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в России.

Посольство Беларуси находится в контакте с властями Калужской области по поводу ситуации, связанной с гибелью двух граждан Республики Беларусь в ДТП на 251 км трассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» pic.twitter.com/nSsmJKVPVd — Посольство Беларуси (@Embassybel) 3 августа 2018 г.

По информации ГИБДД по Калужской области, авария произошла вечером 1 августа на 251-м километре трассы Москва — Рославль в Мосальском районе. Предварительно установлено, что ехавший в сторону Рославля водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo.

В результате ДТП 41-летний водитель «жигулей» и его 45-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще два пассажира ВАЗа (46 и 47 лет) получили различные травмы и были госпитализированы. Водитель Volvo отделался незначительными ушибами.