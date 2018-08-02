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Билеты на матч минского "Динамо" против "Зенита" в Лиге Европы будут продавать по 2 штуки в одни руки
Билеты на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» (Минск) — «Зенит» поступили в продажу, сообщает
Секторы D24, D25, D26 зарезервированы для болельщиков гостей и распространяются через ФК «Зенит».
Продажа билетов начнется в 15.00 только в
Билеты продаются по две штуки в одни руки. Билеты возврату и обмену не подлежат.
Второй ярус трибун стадиона начинается с 18 ряда.
Владельцы клубных карт (за исключением категорий VIP и Corporate) приобрести билеты с 3 по 5 августа включительно могут в фирменном магазине ФК «Динамо-Минск», расположенном по адресу г. Минск, ул. Кирова, 8, стадион «Динамо», сектор D24.
Ответный поединок пройдет 16 августа в Питере.
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Билеты на матч минского "Динамо" против "Зенита" в Лиге Европы будут продавать по 2 штуки в одни руки
Игра состоится 9 августа и начнется в 20.00.
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