Билеты на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» (Минск) — «Зенит» поступили в продажу, сообщает официальный сайт клуба . Игра состоится 9 августа и начнется в 20.00.





Секторы D24, D25, D26 зарезервированы для болельщиков гостей и распространяются через ФК «Зенит».

Продажа билетов начнется в 15.00 только в точках продаж «TicketPro» . Онлайн продажа билетов не планируется.

Билеты продаются по две штуки в одни руки. Билеты возврату и обмену не подлежат.

Второй ярус трибун стадиона начинается с 18 ряда.

Владельцы клубных карт (за исключением категорий VIP и Corporate) приобрести билеты с 3 по 5 августа включительно могут в фирменном магазине ФК «Динамо-Минск», расположенном по адресу г. Минск, ул. Кирова, 8, стадион «Динамо», сектор D24.

Ответный поединок пройдет 16 августа в Питере.