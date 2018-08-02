КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА





На заборе написали…

Житель нашего района обратился в милицию с заявлением о том, что неизвестные написали на его заборе из металлопрофиля нецензурную надпись…

От слов к делу?

Житель одной из деревень Столинщины сообщил в милицию о том, что по телефону ему угрожает убийством и уничтожением имущества житель Пинского района.

Через несколько дней мужчина, который опасался угроз, был доставлен на лечение в больницу с резаными ранами живота и лба. Пояснил, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные, угрожая убийством…

В пьяном угаре…

…отчим достал нож и угрожал убийством пасынку, о чём последний не преминул сообщить в правоохранительные органы. Мало ли: чем отчим не шутит…

Суицид

В лесопосадочной полосе был обнаружен труп мужчины 1975 года рождения, который покончил жизнь самоубийством через повешенье…

650 рублей…

…исчезли в неизвестном направлении из кошелька жителя нашего района прямо из его дома, о чём он оперативно сообщил в правоохранительные органы.

Проводится проверка.

По материалам РОВД подготовила Анастасия ПОКРОВСКАЯ