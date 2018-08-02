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Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

03.08.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Утром 3 августа в редакцию газеты «Светлы шлях» по телефону обратился наш читатель, работник агрегатного завода, с просьбой помочь разъяснить ситуацию.

Он пояснил, что сегодня при приезде на работу увидел, что вся территория автостоянки недалеко от главной проходной усыпана мелкими древесными опилками. Также отходами деревопереработки загрязнены стоящие на парковке легковые автомобили.

За комментарием этой ситуации мы обратились к начальнику Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрию Пахомову.

- По факту обращения граждан мы выехали на указанное место. В 8.15 при обследовании парковки этот факт подтвердился. Действительно есть предмет размещения древесноволокнистых отходов на территории сопредельной с агрегатным заводом. Нами были взяты их образцы.

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

Автомобили усыпаны опилками. В Сморгони в результате аварии на «Кроноспане» произошел залповый выброс древесных отходов

По словам Дмитрия Пахомова, в результате общения с руководством завода «Кроноспан» было установлено, что подобного рода отходы у них на предприятии образуются. Накануне там произошла аварийная ситуация при проведении пусконаладочных работ на линии МДФ, что повлекло за собой залповый выброс древесноволокнистых отходов. Эти действия ведут за собой административную ответственность. Составлен протокол. На следующей неделе этот вопрос будет рассмотрен.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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Утром 3 августа в редакцию газеты «Светлы шлях» по телефону обратился наш читатель, работник агрегатного завода, с просьбой помочь разъяснить ситуацию.
 
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