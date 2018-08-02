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В США нашли гигантского головастика

03.08.2018 14:19 — Разное | Tut.by  
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Волонтеры Американского музея естественной истории изучали пересохший пруд на юго-востоке Аризоны, когда наткнулись на гигантского головастика. Он был настолько большим, что сперва его приняли за рыбу. Биологи прозвали его Голиаф.


Фото: Earyn McGee / twitter.com

Размеры Голиафа можно оценить по фотографиям: его длина сравнима с бананом или банкой колы. Эрин Макги из Аризонского университета объяснила, что это лягушка-бык (Lithobates catesbeianus). Во взрослом возрасте эти амфибии могут достигать 15−25 см в длину. Однако найденный головастик оказался невероятно крупным для своего вида.

Причина гигантских размеров Голиафа «в некотором гормональном дисбалансе», предположила Макги. Исследователи Юго-западной исследовательской станции Американского музея естественной истории полагают, что это расстройство не позволяет головастику пройти стадию метаморфоза, чтобы превратиться во взрослую особь.


Фото: Earyn McGee / twitter.com

«Недостаток размера Голиафа в том, что его дыхательная и кровеносная системы уже не могут поддерживать тело таких размеров, так как он продолжает расти», — объяснила биолог изданию Live Science. С другой стороны, в случае конкуренции за запасы пищи маленькие головастики явно уступают великану.

Исследователи поместили амфибию в аквариум для более детального изучения. Подробно рассказать о причинах состояния Голиафа биологи планируют в научной публикации.

 
 
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Он был настолько большим, что сперва его приняли за рыбу.
 
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