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В Беларуси проводят акцию «Отдых без вреда природе»

03.08.2018 — Разное | Лоевский край  
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В Беларуси проводят акцию «Отдых без вреда природе»Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит акцию «Отдых без вреда природе» до 20 августа, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды Елена Мелешкова.
Государственные инспекторы по охране окружающей среды организуют рейды, чтобы предупредить нарушение гражданами природоохранного законодательства во время посещения мест и зон отдыха у водоемов, особо охраняемых природных территорий, любительского рыболовства, а также проводят разъяснительную работу об организации отдыха без вреда природе.
В Год малой родины в Беларуси уделяется особое внимание наведению порядка на земле, подготовке зон и мест отдыха для граждан, созданию условий для экологического туризма, любительского рыболовства, а также сохранению ценных экосистем, наведению и поддержанию порядка на особо охраняемых природных территориях, водных объектах, в лесах. Минприроды и его территориальные органы на регулярной основе проводят рейды по контролю за поддержанием в надлежащем состоянии и обустройством зон и мест отдыха на водных объектах. Собственникам выдаются предписания и рекомендации по устранению выявленных нарушений.
«В стране с каждым годом обустраивается все больше специальных мест для отдыха и повышается уровень экологической культуры граждан. Но, к сожалению, встречаются случаи безответственного отношения отдыхающих к окружающей среде. Чаще всего во время отдыха на природе допускаются такие нарушения, как разведение костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойка и стоянка транспортных средств вне установленных мест, несанкционированное размещение отходов, повреждение и уничтожение насаждений, краснокнижных растений», — отметила пресс-секретарь.
Минприроды рекомендует гражданам организовывать отдых на природе в специально обустроенных для этого местах.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-provodjat-aktsiju-otdyh-bez-vreda-prirode-312840-2018/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит акцию «Отдых без вреда природе» до 20 августа, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды...
 
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