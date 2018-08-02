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В Беларуси проводят акцию «Отдых без вреда природе»
03.08.2018 — Разное | Лоевский край
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит акцию «Отдых без вреда природе» до 20 августа, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды Елена Мелешкова.
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит акцию «Отдых без вреда природе» до 20 августа, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды...
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