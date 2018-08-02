Итальянские военные в тайне от немцев, возможно, заполучили чертежи крылатой ракеты «Фау-1». Секретное на тот момент немецкое оружие было необходимо итальянским военным для установки на новый боевой корабль. Об этом пишут исследователи Стеффано Саппино и Давид Ф. Джэйбс в книге «Авианосец Impero: Боевая мощь Оси. Крупный корабль с ракетами V-1 на борту».



Фото: wikipedia.org

Авторам книги удалось ознакомиться со множеством ранее неизвестных документов, касающихся ракетных технологий и постройки Impero.

Они рассказывают, что мверхсекретный проект по переоборудованию 240-метрового линкора типа Impero в авианосец, вооруженный самолетами-снарядами, был инициирован в 1941 году. Для этого потребовались данные о гитлеровском самолете-снаряде V-1. Немцы, в свою очередь, не стремились делиться технологиями с союзниками.



Захваченный немцами корпус линкора Impero. Фото: FONTHILL MEDIA/MEDIADRUM

Чертежи V-1 оказались у итальянцев благодаря инженеру Секондо Кампини, который некоторое время работал с немецкой фирмой Argus, помогая в разработке управляемых по радио самолетов-снарядов.

Начало Второй мировой войны не позволило итальянцам завершить работы над Impero. После капитуляции Рима линкор попал в руки к немцам. Но это был сомнительный трофей: в общей сложности было выполнено 28 процентов всей работы. Двигатели были готовы на 76 процентов, корпус на 88 процентов. В итоге проект так и не был реализован.