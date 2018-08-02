ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно о проекте итальянского суперкорабля с "оружием возмездия" Гитлера на борту

03.08.2018 15:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Итальянские военные в тайне от немцев, возможно, заполучили чертежи крылатой ракеты «Фау-1». Секретное на тот момент немецкое оружие было необходимо итальянским военным для установки на новый боевой корабль. Об этом пишут исследователи Стеффано Саппино и Давид Ф. Джэйбс в книге «Авианосец Impero: Боевая мощь Оси. Крупный корабль с ракетами V-1 на борту».


Фото: wikipedia.org

Авторам книги удалось ознакомиться со множеством ранее неизвестных документов, касающихся ракетных технологий и постройки Impero.

Они рассказывают, что мверхсекретный проект по переоборудованию 240-метрового линкора типа Impero в авианосец, вооруженный самолетами-снарядами, был инициирован в 1941 году. Для этого потребовались данные о гитлеровском самолете-снаряде V-1. Немцы, в свою очередь, не стремились делиться технологиями с союзниками.


Захваченный немцами корпус линкора Impero. Фото: FONTHILL MEDIA/MEDIADRUM

Чертежи V-1 оказались у итальянцев благодаря инженеру Секондо Кампини, который некоторое время работал с немецкой фирмой Argus, помогая в разработке управляемых по радио самолетов-снарядов.

Начало Второй мировой войны не позволило итальянцам завершить работы над Impero. После капитуляции Рима линкор попал в руки к немцам. Но это был сомнительный трофей: в общей сложности было выполнено 28 процентов всей работы. Двигатели были готовы на 76 процентов, корпус на 88 процентов. В итоге проект так и не был реализован.

Читайте также: СМИ: В России создают боевой комплекс «Цефалопод»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
"Супербактерии" развили устойчивость к спирту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика