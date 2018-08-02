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Стало известно о проекте итальянского суперкорабля с "оружием возмездия" Гитлера на борту
Итальянские военные в тайне от немцев, возможно, заполучили чертежи крылатой ракеты «Фау-1». Секретное на тот момент немецкое оружие было необходимо итальянским военным для установки на новый боевой корабль. Об этом
Авторам книги удалось ознакомиться со множеством ранее неизвестных документов, касающихся ракетных технологий и постройки Impero.
Они рассказывают, что мверхсекретный проект по переоборудованию 240-метрового линкора типа Impero в авианосец, вооруженный самолетами-снарядами, был инициирован в 1941 году. Для этого потребовались данные о гитлеровском самолете-снаряде V-1. Немцы, в свою очередь, не стремились делиться технологиями с союзниками.
Чертежи V-1 оказались у итальянцев благодаря инженеру Секондо Кампини, который некоторое время работал с немецкой фирмой Argus, помогая в разработке управляемых по радио самолетов-снарядов.
Начало Второй мировой войны не позволило итальянцам завершить работы над Impero. После капитуляции Рима линкор попал в руки к немцам. Но это был сомнительный трофей: в общей сложности было выполнено 28 процентов всей работы. Двигатели были готовы на 76 процентов, корпус на 88 процентов. В итоге проект так и не был реализован.
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После капитуляции Рима линкор попал в руки к немцам.
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