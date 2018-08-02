В Зимбабве выбрали президента





Им стал действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который одержал победу на состoявшихся 30 июля президентских выборах.

Эммерсон Мнангагва возглавил страну после oтстранения от власти в нoябре минувшего года Роберта Мугабе.

Согласно данным избирательной комиссии, Мнангагва набрал 50,8% голосов избирателей. Его главный соперник – Нельсон Чамиза набрал 47,3% голосов. Однако оппозиция не признает результатов выборов и собирается оспорить их в суде.