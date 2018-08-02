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В Зимбабве выбрали президента
03.08.2018 15:40 — Разное | Ежедневник
Им стал действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который одержал победу на состoявшихся 30 июля президентских выборах.
Эммерсон Мнангагва возглавил страну после oтстранения от власти в нoябре минувшего года Роберта Мугабе.
Согласно данным избирательной комиссии, Мнангагва набрал 50,8% голосов избирателей. Его главный соперник – Нельсон Чамиза набрал 47,3% голосов. Однако оппозиция не признает результатов выборов и собирается оспорить их в суде.
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Им стал действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который одержал победу на состoявшихся 30 июля президентских выборах.
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